Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рустам Джаббаров - статистика

Завершил карьеру
26 августа 1996 (30)
#23 | Защитник
173 см | 65 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карелия
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
Домодедово
2 : 2
10.04.2016
Карелия
1' - 64'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Карелия
3 : 1
08.11.2015
Волга
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Карелия
0 : 2
21.10.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Карелия
0 : 3
11.10.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
ЦРФСО
2 : 0
05.10.2015
Карелия
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Карелия
2 : 0
01.10.2015
Коломна
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Спартак К
3 : 0
27.09.2015
Карелия
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Карелия
3 : 0
21.09.2015
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Сочи
2 : 0
15.09.2015
Карелия
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Карелия
0 : 2
08.09.2015
Химки
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
6 : 0
01.09.2015
Карелия
1' - 90'
70'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Карелия
0 : 2
25.08.2015
Домодедово
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Волга
1 : 1
18.08.2015
Карелия
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Карелия
1 : 1
12.08.2015
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Олимп-Долгопрудный
3 : 2
04.08.2015
Карелия
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Москва
4 : 2
28.07.2015
Карелия
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
23:39
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
4
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+