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    Том Уокер - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Уокер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 декабря 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    30.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    23.04.2016 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Болтон (Болтон)
    19.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    05.04.2016 1' -52' Брентфорд (Лондон) 3:1 Болтон (Болтон)
    19.03.2016 1' -66' Бристоль Сити (Бристоль) 6:0 Болтон (Болтон)
    23.02.2016 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    02.02.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:2 Болтон (Болтон)
    19.12.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    15.12.2015 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Болтон (Болтон)
    12.12.2015 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Болтон (Болтон)
    24.10.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Лидс (Лидс)
    26.09.2015 84' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    19.09.2015 63' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 4:1 Болтон (Болтон)
    15.09.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    12.09.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    22.08.2015 1' -46' Болтон (Болтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.08.2015 90' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:0 Болтон (Болтон)
    15.08.2015 70' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:0 Болтон (Болтон)
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