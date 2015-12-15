|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|19.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|05.04.2016
|1' -52'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|19.03.2016
|1' -66'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|6:0
|Болтон (Болтон)
|23.02.2016
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|15.12.2015
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|26.09.2015
|84' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|19.09.2015
|63' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|22.08.2015
|1' -46'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.08.2015
|90' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|15.08.2015
|70' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Болтон (Болтон)