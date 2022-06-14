Томас Фоке - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Фоке
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Фоке
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 16'
|Монако
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 27 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур