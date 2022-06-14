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    Томас Фоке - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Томас
    Фамилия Фоке
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 16' Монако 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 27 тур
    05.03.2023 1' - 90' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бельгия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 62' -90' Польша 0:1 Бельгия
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