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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Гент
Андерлехт - Гент: обзор матча 24 ноября 2024
Андерлехт
24.11.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
6 : 0
Завершен
Гент
23'
М. Ритс
38'
С. Эдози
45+1'
К. Дольберг
77'
К. Дольберг
85'
Т. Араужо (АГ)
88'
Ф. Амузу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Гент
ГОЛ! 6:0!
Ф. Амузу
88'
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Т. Араужо
85'
82'
Замена
П. Геркенс
️️️️
А. Ито
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
79'
78'
Замена
С. Кумс
️️️️
М. Дин
ГОЛ! 4:0!
К. Дольберг
Пас отдал
Т. Фоке
77'
75'
Красная карточка
М. Самуас
68'
Желтая карточка
М. Самуас
66'
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
М. Ламин Сонко
Замена
Ф. Амузу
️️️️
С. Эдози
62'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
М. Ритс
62'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
М. Стройкенс
62'
46'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Ф. Сурдез
Замена
Т. Фоке
️️️️
К. Сарделла
46'
46'
Замена
С. Митрович
️️️️
О. Гандельман
ГОЛ! 3:0!
К. Дольберг
45'
+1
43'
Вторая желтая
Д. Торунарига
43'
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
ГОЛ! 2:0!
С. Эдози
Пас отдал
К. Дольберг
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Ритс
23'
9'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К)
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
(К)
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
4-1-3-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
4
Шимич
25
Занка
54
Сарделла
23
Ритс
23
Эдози
6
Леони
10
Дрейер
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-1-2-1-2
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
16
Гандельман
3
Браун
17
Ито
17
Делорж
18
Самуас
11
Сонко
19
Сурдез
21
Дин
54
Сарделла
25
Фоке
25
Фоке
54
Сарделла
29
Стройкенс
16
Версхарен
16
Версхарен
29
Стройкенс
23
Ритс
18
Дендокер
18
Дендокер
23
Ритс
23
Эдози
9
Амузу
9
Амузу
23
Эдози
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
16
Гандельман
23
Митрович
23
Митрович
16
Гандельман
17
Ито
18
Геркенс
18
Геркенс
17
Ито
21
Дин
24
Кумс
24
Кумс
21
Дин
19
Сурдез
20
Араужо
20
Араужо
19
Сурдез
11
Сонко
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
11
Сонко
Остались в запасе
Андерлехт
Гент
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ВР
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Андерлехт - Гент
2
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
17
Офсайды
1
3
Количество передач
528
289
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
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