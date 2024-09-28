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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Дендер - Андерлехт
Дендер - Андерлехт: обзор матча 28 сентября 2024
Дендер
28.09.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
52'
О. Шедлер
28'
С. Эдози
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дендер - Андерлехт
Желтая карточка
Д. Силла
90'
+6
89'
Замена
Т. Леони
️️️️
М. Н'Диайе
88'
Желтая карточка
Т. Дегреф
Желтая карточка
J. Oudenhove
86'
82'
Желтая карточка
М. Н'Диайе
Замена
J. Oudenhove
️️️️
Ф. Ферраро
81'
Замена
Д. Силла
️️️️
К. Фила
81'
Замена
М. Вилтард
️️️️
L. Hens
71'
68'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Стройкенс
67'
Замена
Т. Дегреф
️️️️
А. Дрейер
67'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
С. Эдози
Замена
М. Берте
️️️️
О. Шедлер
59'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
Р. Квет
59'
ГОЛ! 1:1!
О. Шедлер
Пас отдал
Б. Нсимба
52'
Желтая карточка
К. Фила
46'
46'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Я. Версхарен
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Эдози
Пас отдал
М. Стройкенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
10
Lennard Hens
(К)
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Леандер Дендокер
(К)
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
20
Дембо Силла
ПЗ
24
Малкольм Вилтард
ЦП
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
90
Мохамед Берте
ПВ
90
Джорди Соладио
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
6
Тео Леони
АП
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Веррипс
22
21
7
Гонсалвес
4
Фила
16
Квет
10
18
77
Нсимба
88
Ферраро
21
Шедлер
4-2-2-2
26
Коосеманс
54
Сарделла
4
Шимич
25
Занка
16
Н'Диайе
16
Версхарен
18
Дендокер
10
Дрейер
23
Эдози
29
Стройкенс
9
Дольберг
4
Фила
20
Силла
20
Силла
4
Фила
10
24
Вилтард
24
Вилтард
10
88
Ферраро
8
8
88
Ферраро
16
Квет
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
16
Квет
21
Шедлер
90
Берте
90
Берте
21
Шедлер
16
Версхарен
18
Ашимеру
18
Ашимеру
16
Версхарен
10
Дрейер
83
Дегреф
83
Дегреф
10
Дрейер
16
Н'Диайе
6
Леони
6
Леони
16
Н'Диайе
29
Стройкенс
32
Васкес
32
Васкес
29
Стройкенс
23
Эдози
10
Ангуло
10
Ангуло
23
Эдози
Остались в запасе
Дендер
Андерлехт
13
Julien Devriendt
ВР
90
Джорди Соладио
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
Остались в запасе
13
Julien Devriendt
ВР
90
Джорди Соладио
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Дендер - Андерлехт
3
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
5
Количество передач
377
586
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.3
Матчи команд
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Ван Ройстадион
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