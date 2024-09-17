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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Генк
Андерлехт - Генк: обзор матча 17 сентября 2024
Андерлехт
17.09.2024, вторник, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Генк
37'
М. Садик
86'
N. Adedeji-Sternberg
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Генк
Замена
Т. Дегреф
️️️️
М. Стройкенс
88'
86'
ГОЛ! 0:2!
N. Adedeji-Sternberg
Пас отдал
Х. О
85'
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
Й. Сор
85'
Замена
I. Sory Bangoura
️️️️
Б. Хейнен
85'
Замена
К. Нкуба
️️️️
З. Эль Уахди
Желтая карточка
М. Ашимеру
81'
78'
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
74'
Желтая карточка
З. Эль Уахди
Замена
К. Сарделла
️️️️
Т. Фоке
73'
71'
Желтая карточка
П. Грошовски
71'
Замена
К. Бонсу Баа
️️️️
Я. Стекерс
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Т. Леони
69'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
С. Эдози
68'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Ф. Амузу
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Садик
Пас отдал
Б. Хейнен
7'
Пенальти не реализован!
Я. Стекерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Леандер Дендокер
(К)
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
24
Николас Саттльбергер
ОП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-3-2-2
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
25
Занка
25
Фоке
18
Дендокер
9
Амузу
23
Ритс
23
Эдози
6
Леони
9
Дольберг
29
Стройкенс
3-2-2-2-1
1
ван Кромбрадж
15
Садик
7
Эль Уахди
18
Кайембе
6
Сметс
24
Саттльбергер
8
Хейнен
17
Грошовски
11
Сор
14
Стекерс
99
Арокодаре
25
Фоке
54
Сарделла
54
Сарделла
25
Фоке
9
Амузу
16
Версхарен
16
Версхарен
9
Амузу
29
Стройкенс
83
Дегреф
83
Дегреф
29
Стройкенс
6
Леони
18
Ашимеру
18
Ашимеру
6
Леони
23
Эдози
10
Ангуло
10
Ангуло
23
Эдози
14
Стекерс
22
Бонсу Баа
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
8
Хейнен
21
21
8
Хейнен
7
Эль Уахди
27
Нкуба
27
Нкуба
7
Эль Уахди
11
Сор
32
32
11
Сор
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
Остались в запасе
Андерлехт
Генк
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Андерлехт - Генк
1
2
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
19
Офсайды
1
0
Количество передач
498
423
Сейвы
7
4
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
3.27
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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