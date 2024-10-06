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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Стандард
Андерлехт - Стандард: обзор матча 06 октября 2024
Андерлехт
06.10.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Стандард
9'
Я. Шимич
30'
К. Дольберг
90+2'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Стандард
Желтая карточка
К. Сарделла
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Занка
90'
+2
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Стройкенс
90'
+1
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Н'Диайе
90'
+1
84'
Замена
L. Kuavita
️️️️
И. Прайс
84'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Зекири
Желтая карточка
Я. Шимич
83'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
79'
Замена
А. Дрейер
️️️️
Т. Леони
79'
Замена
С. Эдози
️️️️
Т. Дегреф
69'
67'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Булат
54'
Желтая карточка
И. Хаутекит
46'
Замена
А. Калю
️️️️
Б. Шутало
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Стройкенс
30'
ГОЛ! 1:0!
Я. Шимич
Пас отдал
Я. Версхарен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К)
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
6
Тео Леони
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Стандард
99
Tom Poitoux
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
14
Léandre Kuavita
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
4-3-1-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
4
Шимич
25
Занка
54
Сарделла
16
Версхарен
23
Ритс
83
Дегреф
6
Леони
29
Стройкенс
9
Дольберг
4-2-2-3
13
Фосси
25
Хаутекит
4
Бейтс
44
Шутало
7
Камара
5
Булат
21
Прайс
21
О'Нил
10
Эккерт
1
Эполо
9
Зекири
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
83
Дегреф
23
Эдози
23
Эдози
83
Дегреф
6
Леони
10
Дрейер
10
Дрейер
6
Леони
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
44
Шутало
22
Калю
22
Калю
44
Шутало
21
Прайс
14
14
21
Прайс
5
Булат
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Булат
9
Зекири
19
Бадамоси
19
Бадамоси
9
Зекири
Остались в запасе
Андерлехт
Стандард
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
99
Tom Poitoux
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
99
Tom Poitoux
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Андерлехт - Стандард
2
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
11
Офсайды
3
3
Количество передач
484
386
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.22
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
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