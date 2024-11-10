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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Андерлехт
Серкль Брюгге - Андерлехт: обзор матча 10 ноября 2024
Серкль Брюгге
10.11.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
0 : 5
Завершен
Андерлехт
18'
К. Дольберг
62'
К. Дольберг (П)
72'
Т. Леони
75'
К. Дольберг
90'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Андерлехт
Желтая карточка
М. Делань
90'
90'
ГОЛ! 0:5!
Л. Васкес
Пас отдал
Ф. Амузу
84'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
А. Дрейер
83'
Желтая карточка
М. Стройкенс
Замена
М. Эфекеле
️️️️
Г. Магне
79'
79'
Замена
Т. Фоке
️️️️
М. Н'Диайе
79'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
75'
ГОЛ! 0:4!
К. Дольберг
Пас отдал
Ф. Амузу
72'
ГОЛ! 0:3!
Т. Леони
Замена
К. Олаигбе
️️️️
А. Минда
67'
Замена
А. Франсис
️️️️
L. Agyekum
66'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Х. ван дер Брюгген
66'
66'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
С. Эдози
66'
Замена
Т. Леони
️️️️
Я. Версхарен
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Дольберг
54'
Желтая карточка
Я. Версхарен
Замена
Э. Уткус
️️️️
К. Равик
37'
27'
Желтая карточка
М. Н'Диайе
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Пас отдал
С. Эдози
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К)
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
16
Яри Версхарен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Элой Ром
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Абу Франсис
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
3-3-1-2-1
26
Делань
2
Диаките
5
Равик
5
Каку
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
15
Магне
77
24
Сомерс
27
Минда
9
Аугусто
4-2-2-2
26
Коосеманс
54
Сарделла
4
Шимич
25
Занка
16
Н'Диайе
16
Версхарен
23
Ритс
10
Дрейер
23
Эдози
9
Дольберг
29
Стройкенс
5
Равик
5
Уткус
5
Уткус
5
Равик
28
ван дер Брюгген
27
27
28
ван дер Брюгген
77
17
Франсис
17
Франсис
77
27
Минда
11
Олаигбе
11
Олаигбе
27
Минда
15
Магне
21
Эфекеле
21
Эфекеле
15
Магне
16
Н'Диайе
25
Фоке
25
Фоке
16
Н'Диайе
23
Эдози
9
Амузу
9
Амузу
23
Эдози
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
10
Дрейер
10
Ангуло
10
Ангуло
10
Дрейер
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Андерлехт
89
Элой Ром
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Серкль Брюгге - Андерлехт
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
15
Офсайды
2
1
Количество передач
257
402
Сейвы
0
3
Точность передач %
61
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.48
3.04
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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