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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Андерлехт
Юнион СЖ - Андерлехт: обзор матча 01 сентября 2024
Юнион СЖ
01.09.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Андерлехт
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
90'
+5
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Фусейни
89'
89'
Замена
Т. Фоке
️️️️
К. Сарделла
84'
Желтая карточка
К. Сарделла
78'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Т. Леони
77'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
М. Стройкенс
Замена
Л. Амани
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
72'
59'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Н. Ангуло
59'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
Желтая карточка
А. Айт Эль-Хадж
45'
+7
44'
Желтая карточка
Я. Шимич
Желтая карточка
К. Терхо
41'
36'
Желтая карточка
М. Ритс
Пенальти не реализован!
К. Родригес
22'
16'
Желтая карточка
Занка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
15
Каспер Терхо
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
(К)
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
17
Натан Де Кат
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
32
Луис Васкес
ЦФ
3-3-3-1
49
Морис
16
Лейсен
17
Кастро-Монтес
27
Садики
28
Мачида
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
15
Терхо
13
Родригес
4-1-2-3
26
Коосеманс
54
Сарделла
4
Шимич
25
Занка
6
Аугустинссон
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
10
Ангуло
29
Стройкенс
9
Дольберг
10
Айт Эль-Хадж
10
Амани
10
Амани
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
54
Сарделла
25
Фоке
25
Фоке
54
Сарделла
10
Ангуло
9
Амузу
9
Амузу
10
Ангуло
6
Леони
18
Ашимеру
18
Ашимеру
6
Леони
29
Стройкенс
16
Версхарен
16
Версхарен
29
Стройкенс
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Юнион СЖ
Андерлехт
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
17
Натан Де Кат
ЦП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
17
Натан Де Кат
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Юнион СЖ - Андерлехт
3
4
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
359
415
Сейвы
5
6
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.65
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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