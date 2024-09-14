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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Вестерло
Андерлехт - Вестерло: обзор матча 14 сентября 2024
Андерлехт
14.09.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Вестерло
9'
Л. Васкес
84'
М. Стройкенс
38'
Э. Байрам
60'
Л. Вушкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Вестерло
Желтая карточка
Н. Ангуло
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
С. Болат
90'
+3
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Желтая карточка
М. Ашимеру
88'
ГОЛ! 2:2!
М. Стройкенс
Пас отдал
Н. Ангуло
84'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
К. Сарделла
82'
81'
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
80'
Замена
A. Mebude
️️️️
М. Фриган
70'
Желтая карточка
Л. Вушкович
69'
Замена
Д. Бос
️️️️
Т. Ромменс
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Я. Шимич
63'
Замена
С. Эдози
️️️️
Я. Версхарен
62'
Желтая карточка
Я. Шимич
60'
60'
ГОЛ! 1:2!
Л. Вушкович
Желтая карточка
Т. Леони
59'
46'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Г. Йоу
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Васкес
46'
46'
Замена
Э. Девайн
️️️️
Х. Алькосер
45'
+3
Желтая карточка
Х. Алькосер
38'
ГОЛ! 1:1!
Э. Байрам
ГОЛ! 1:0!
Л. Васкес
Пас отдал
А. Дрейер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
(К)
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
(К)
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
17
Raf Smekens
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
4-3-2-1
26
Коосеманс
6
Аугустинссон
4
Шимич
25
Занка
54
Сарделла
18
Дендокер
16
Версхарен
9
Амузу
6
Леони
10
Дрейер
32
Васкес
3-4-2-1
26
Болат
25
Ромменс
23
Байрам
46
Пьедфорт
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
34
Хасполат
44
Вушкович
7
Йоу
7
Алькосер
20
Фриган
4
Шимич
18
Ашимеру
18
Ашимеру
4
Шимич
16
Версхарен
23
Эдози
23
Эдози
16
Версхарен
32
Васкес
29
Стройкенс
29
Стройкенс
32
Васкес
54
Сарделла
10
Ангуло
10
Ангуло
54
Сарделла
25
Ромменс
5
Бос
5
Бос
25
Ромменс
7
Алькосер
7
Девайн
7
Девайн
7
Алькосер
7
Йоу
17
Саядманеш
17
Саядманеш
7
Йоу
20
Фриган
11
11
20
Фриган
Остались в запасе
Андерлехт
Вестерло
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
17
Raf Smekens
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
1
Timo Schlieck
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
17
Raf Smekens
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Андерлехт - Вестерло
4
5
Всего ударов по воротам
25
17
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
584
289
Сейвы
6
6
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.66
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
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