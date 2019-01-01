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    Люк Мерфи - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Люк
    Фамилия Мерфи
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 октября 1989 (33 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 7 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.04.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Болтон (Болтон)
    02.03.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:0 Болтон (Болтон)
    23.02.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Болтон (Болтон)
    16.02.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 0:4 Норвич Сити (Норвич)
    12.02.2019 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Болтон (Болтон)
    71'
    02.02.2019 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Болтон (Болтон)
    29.01.2019 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Рединг (Рединг)
    21.01.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.01.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Болтон (Болтон)
    01.01.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 6:0 Болтон (Болтон)
    29.12.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    27.10.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    25.08.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    18.08.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Болтон (Болтон)
    11.08.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    63'
    04.08.2018 1' -60' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Болтон (Болтон)
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