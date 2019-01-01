Люк Мерфи - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Мерфи
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1989 (33 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Мерфи
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.04.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|23.02.2019
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|16.02.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|12.02.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|71'
|02.02.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|29.01.2019
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|21.01.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.01.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|01.01.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|6:0
|Болтон (Болтон)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|25.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|18.08.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|11.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|63'
|04.08.2018
|1' -60'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Болтон (Болтон)