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    Вив Соломон-Отабор - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Вив
    Фамилия Соломон-Отабор
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 января 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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