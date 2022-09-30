Вив Соломон-Отабор - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Вив
|Фамилия
|Соломон-Отабор
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 1996 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Вив
|Фамилия
|Соломон-Отабор
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|07.12.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2022
|1' -67'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|1' -87'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|1' -77'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|1' -88'
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|30.09.2022
|1' -75'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|74'
|09.09.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|02.09.2022
|1' -60'
|Рух (Львов)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.08.2022
|1' -65'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)
|61'