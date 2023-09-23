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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Шахтер
Рух - Шахтер: обзор матча 23 сентября 2023
Рух
23.09.2023, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
88'
Б. Слюбик
17'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Шахтер
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кастильо
ГОЛ! 1:1!
Б. Слюбик
Пас отдал
А. Сыч
88'
87'
Желтая карточка
Д. Ризнык
82'
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Д. Крыськив
82'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Зубков
81'
Желтая карточка
Е. Конопля
Замена
В. Рунич
️️️️
И. Квасница
76'
71'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Бондаренко
71'
Замена
Е. Конопля
️️️️
Г. Судаков
67'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
Ю. Климчук
64'
Замена
A. Plumain
️️️️
Э. Фернандо
52'
50'
Желтая карточка
Г. Судаков
Желтая карточка
Э. Фернандо
48'
25'
Замена
Н. Мироши
️️️️
К. Келси
21'
Красная карточка
Я. Ракицкий
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Судаков
Пас отдал
Д. Крыськив
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
30
Таллес
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
7
Алексей Кащук
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-2-1-3-1
29
Дидык
92
Слюбик
93
Роман
5
Сыч
35
Фернандо
19
Пастух
70
Климчук
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
11
Квасница
4-1-1-3-1
31
Ризнык
12
Гочолеишвили
44
Ракицкий
3
Козик
16
Азарови
27
Степаненко
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
19
Бондаренко
19
Келси
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
35
Фернандо
38
38
35
Фернандо
10
Судаков
22
Конопля
22
Конопля
10
Судаков
19
Келси
20
Мироши
20
Мироши
19
Келси
8
Крыськив
21
Кастильо
21
Кастильо
8
Крыськив
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
21
Зубков
14
Сикан
14
Сикан
21
Зубков
Остались в запасе
Рух
Шахтер
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Алексей Кащук
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Алексей Кащук
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Рух - Шахтер
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 0
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