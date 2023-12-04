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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Рух
Заря - Рух: обзор матча 04 декабря 2023
Заря
04.12.2023, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Рух
Желтая карточка
Э. Герреро
90'
+1
Замена
В. Бугай
️️️️
Д. Алефиренко
82'
Замена
К. Азиангбе
️️️️
Д. Нагнойный
82'
81'
Замена
Д. Пидгурский
️️️️
A. Plumain
69'
Замена
О. Федор
️️️️
Я. Карабин
69'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
В. Рунич
Желтая карточка
Д. Нагнойный
65'
Замена
И. Горбач
️️️️
Д. Антюх
61'
Замена
О. Данченко
️️️️
Джордан
61'
34'
Желтая карточка
В. Рунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
55
Джордан
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
94
Олег Данченко
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Сапутин
86
Боль
70
Кирюханцев
44
Батагов
15
Мишнев
39
Герреро
9
Антюх
21
Нагнойный
11
Чурко
7
Алефиренко
55
Джордан
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
92
Слюбик
20
Сапуга
5
Сыч
19
Пастух
19
Карабин
11
Квасница
11
Рунич
38
55
Джордан
94
Данченко
94
Данченко
55
Джордан
21
Нагнойный
8
Азиангбе
8
Азиангбе
21
Нагнойный
9
Антюх
11
Горбач
11
Горбач
9
Антюх
7
Алефиренко
19
Бугай
19
Бугай
7
Алефиренко
38
6
Пидгурский
6
Пидгурский
38
19
Карабин
27
Федор
27
Федор
19
Карабин
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
Остались в запасе
Заря
Рух
36
Антон Жилкин
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Заря - Рух
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Klim Zabroda, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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