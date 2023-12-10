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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Рух
Ворскла - Рух: обзор матча 10 декабря 2023
Ворскла
10.12.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Рух
83'
Р. Степанюк
24'
В. Рунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Рух
Замена
Д. Черныш
️️️️
А. Скляр
90'
+3
Желтая карточка
А. Скляр
87'
87'
Желтая карточка
В. Роман
Вторая желтая
Р. Степанюк
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Степанюк
83'
Желтая карточка
Р. Степанюк
79'
Замена
А. Бацула
️️️️
N. Yakubu
72'
69'
Замена
Ф. Альваренга
️️️️
И. Квасница
69'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Я. Карабин
52'
Замена
Р. Лях
️️️️
В. Рунич
Желтая карточка
И. Кане
45'
+2
40'
Желтая карточка
М. Сапуга
29'
Желтая карточка
Р. Дидык
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Рунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
71
Dmytro Yashchenko
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
27
Олег Федор
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
4-2-3-1
77
Исенко
2
Крупский
25
18
Павлюк
95
Родригес
7
Степанюк
38
Челядин
44
Пердута
80
Юрченко
6
Скляр
14
Кане
3-3-2-2
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
92
Слюбик
20
Сапуга
6
Пидгурский
5
Сыч
19
Пастух
19
Карабин
11
Квасница
11
Рунич
25
29
Бацула
29
Бацула
25
6
Скляр
40
Черныш
40
Черныш
6
Скляр
11
Рунич
73
Лях
73
Лях
11
Рунич
19
Карабин
35
Фернандо
35
Фернандо
19
Карабин
11
Квасница
18
Альваренга
18
Альваренга
11
Квасница
Остались в запасе
Ворскла
Рух
23
Александр Домолега
ВР
71
Dmytro Yashchenko
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
79
Юрий Панькив
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
71
Dmytro Yashchenko
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Ворскла - Рух
3
1
3
Всего ударов по воротам
3
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Нарушения
4
8
Офсайды
3
2
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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