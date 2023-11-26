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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Рух
Динамо К - Рух: обзор матча 26 ноября 2023
Динамо К
26.11.2023, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Рух
6'
А. Тымчик
44'
В. Кабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Рух
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Шепелев
90'
76'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Таллес
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
А. Караваев
75'
Замена
В. Ванат
️️️️
Бенито
60'
54'
Замена
Ю. Климчук
️️️️
В. Соломон-Отабор
ГОЛ! 2:0!
В. Кабаев
44'
26'
Замена
Д. Пидгурский
️️️️
Э. Фернандо
ГОЛ! 1:0!
А. Тымчик
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Александр Шовковский
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
30
Таллес
АП
11
Илья Квасница
ПВ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
3-3-2-2
1
Бущан
18
Тымчик
16
Дячук
34
Сирота
44
Дубинчак
6
Бражко
20
Караваев
19
Шепелев
29
Буяльский
22
Бенито
22
Кабаев
3-3-1-3
1
Герета
93
Роман
29
Дидык
92
Слюбик
5
Сыч
20
Сапуга
35
Фернандо
19
Пастух
13
Соломон-Отабор
30
Таллес
11
Квасница
20
Караваев
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
20
Караваев
19
Шепелев
18
Андриевский
18
Андриевский
19
Шепелев
22
Бенито
19
Ванат
19
Ванат
22
Бенито
35
Фернандо
6
Пидгурский
6
Пидгурский
35
Фернандо
30
Таллес
19
Карабин
19
Карабин
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
70
Климчук
70
Климчук
13
Соломон-Отабор
Остались в запасе
Динамо К
Рух
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Дмитрий Ледвий
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Динамо К - Рух
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Новохатный
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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