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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Ворскла
Рух - Ворскла: обзор матча 06 августа 2023
Рух
06.08.2023, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Ворскла
37'
Ю. Климчук (П)
58'
Ю. Климчук
70'
И. Квасница
81'
Е. Павлюк (АГ)
10'
А. Скляр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Ворскла
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Е. Павлюк
81'
Замена
Р. Лях
️️️️
А. Сыч
77'
Замена
Д. Слюсар
️️️️
Э. Фернандо
77'
Замена
Таллес
️️️️
О. Притула
71'
ГОЛ! 3:1!
И. Квасница
70'
69'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
А. Челядин
ГОЛ! 2:1!
Ю. Климчук
Пас отдал
О. Притула
58'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
В. Рунич
57'
42'
Желтая карточка
А. Бацула
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Климчук
37'
Желтая карточка
Б. Слюбик
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Скляр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
10
Остап Притула
АП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
3-3-3-1
1
Ледвий
29
Дидык
92
Слюбик
93
Роман
5
Сыч
20
Сапуга
35
Фернандо
70
Климчук
10
Притула
11
Рунич
99
4-2-2-2
77
Исенко
2
Крупский
74
18
Павлюк
29
Бацула
38
Челядин
7
Степанюк
6
Скляр
80
Юрченко
30
Нестеренко
14
Кане
5
Сыч
73
Лях
73
Лях
5
Сыч
35
Фернандо
17
Слюсар
17
Слюсар
35
Фернандо
10
Притула
30
Таллес
30
Таллес
10
Притула
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
38
Челядин
23
Кулаковский
23
Кулаковский
38
Челядин
Остались в запасе
Рух
Ворскла
79
Юрий Панькив
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Рух - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
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