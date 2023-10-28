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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Александрия
Рух - Александрия: обзор матча 28 октября 2023
Рух
28.10.2023, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Александрия
90'
+2
Желтая карточка
А. Кулаковский
Желтая карточка
В. Соломон-Отабор
86'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
В. Рунич
73'
Замена
A. Plumain
️️️️
Д. Пидгурский
73'
66'
Замена
️️️️
Н. Михайленко
66'
Замена
Жеовани
️️️️
А. Шулянский
46'
Замена
A. Andreychuk
️️️️
В. Погорилый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
11
Илья Квасница
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Родион Плакса
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
5
Жеовани
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Ледвий
44
Холод
92
Слюбик
93
Роман
6
Пидгурский
20
Сапуга
5
Сыч
19
Пастух
70
Климчук
11
Рунич
99
3-1-4-1-1
1
Ермаков
5
Савченко
18
Логинов
24
Мартынюк
91
Михайленко
50
Шостак
66
Сигеев
8
Смирный
45
Калитвинцев
14
Шулянский
88
Погорилый
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
6
Пидгурский
38
38
6
Пидгурский
88
Погорилый
17
17
88
Погорилый
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
Остались в запасе
Рух
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
33
Марьян Мысык
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
55
Жуан Альвина
ПВ
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Родион Плакса
АП
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
33
Марьян Мысык
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
Остались в запасе
55
Жуан Альвина
ПВ
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Родион Плакса
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Рух - Александрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Скиф
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