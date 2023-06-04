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Корентен Жан
Статистика
Корентен Жан - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1995 (31)
#10 | Нападающий
170 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2024/2025
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
14
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
1 : 2
04.06.2023
Ди Си Юнайтед
1' - 55'
12'
США. МЛС, 20 тур
Монреаль
1 : 0
28.05.2023
Интер Майами
1' - 79'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
1 : 3
21.05.2023
Орландо Сити
1' - 75'
США. МЛС, 18 тур
Нэшвилл
2 : 1
18.05.2023
Интер Майами
78' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Интер Майами
2 : 1
14.05.2023
Нью-Инглэнд Революшн
76' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
2 : 1
07.05.2023
Атланта Юнайтед
1' - 71'
США. МЛС, 13 тур
Коламбус
1 : 2
30.04.2023
Интер Майами
1' - 46'
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2023
Интер Майами
1' - 81'
США. МЛС, 9 тур
Интер Майами
0 : 1
09.04.2023
Даллас
58' - 90'
90'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 3
26.03.2023
Чикаго Файр
1' - 58'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 0
19.03.2023
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
12.03.2023
Интер Майами
1' - 56'
США. МЛС, 2 тур
Интер Майами
2 : 0
05.03.2023
Филадельфия Юнион
1' - 76'
32'
США. МЛС, 1 тур
Интер Майами
2 : 0
26.02.2023
Монреаль
1' - 68'
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