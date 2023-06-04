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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Ди Си Юнайтед
Интер Майами - Ди Си Юнайтед: обзор матча 04 июня 2023
Интер Майами
04.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 23 тур
1 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
90+2'
Я. Фрей
76'
Д. Пинес
90+1'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Ди Си Юнайтед
90'
+7
Замена
Y. Asad
️️️️
М. Клих
ГОЛ! 1:2!
Я. Фрей
Пас отдал
Р. Тэйлор
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Бентеке
Пас отдал
В. Пальссон
Желтая карточка
Д. Йедлин
89'
Желтая карточка
Л. Кампана
81'
81'
Замена
J. Greene
️️️️
Т. Фонтас
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пинес
Желтая карточка
Я. Фрей
71'
69'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
П. Сантуш
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
К. Жан
55'
Замена
К. МакВей
️️️️
Р. Сейлор
55'
Замена
Я. Фрей
️️️️
Д. Арройо
50'
46'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Д. Уильямс
Замена
Л. Кампана
️️️️
Д. Мартинес
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Бентеке
12'
Желтая карточка
П. Сантуш
Желтая карточка
К. Жан
12'
Замена
Р. Сейлор
️️️️
Н. Стефанелли
10'
Красная карточка
К. Миллер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
8
Давид Руис
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-1-2-4
2
Йедлин
4
Миллер
21
Негри
27
Кривцов
14
Арройо
8
Кремаски
8
Руис
10
Жан
77
Мартинес
34
Стефанелли
12
Каллендер
4-3-1-2
21
31
Нахар
2
Пинес
15
Бирнбаум
33
Уильямс
43
Клих
26
Пальссон
11
Фонтас
7
Сантуш
8
20
Бентеке
14
Арройо
17
Фрей
17
Фрей
14
Арройо
34
Стефанелли
4
Сейлор
4
Сейлор
34
Стефанелли
Сейлор
97
МакВей
97
МакВей
Сейлор
10
Жан
21
Тэйлор
21
Тэйлор
10
Жан
77
Мартинес
9
Кампана
9
Кампана
77
Мартинес
11
Фонтас
33
33
11
Фонтас
7
Сантуш
21
21
7
Сантуш
43
Клих
27
27
43
Клих
33
Уильямс
11
Дажоме
11
Дажоме
33
Уильямс
Остались в запасе
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Интер Майами - Ди Си Юнайтед
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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