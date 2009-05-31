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Марино Дефенди
Статистика
Марино Дефенди - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1985 (41)
#34 | Нападающий
174 см | 70 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4 : 3
31.05.2009
Аталанта
1' - 72'
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
2 : 2
24.05.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2 : 2
17.05.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1 : 1
10.05.2009
Дженоа
1' - 55'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
3 : 0
03.05.2009
Аталанта
1' - 66'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
0 : 1
26.04.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 1
19.04.2009
Реджо-ди-Калабрия
53' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
0 : 0
11.04.2009
Аталанта
65' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1 : 2
05.04.2009
Фиорентина
1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
2 : 2
22.03.2009
Аталанта
1' - 69'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 0
15.03.2009
Торино
59' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 0
08.03.2009
Аталанта
67' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
0 : 2
01.03.2009
Кьево
1' - 65'
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
1 : 0
22.02.2009
Аталанта
82' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
3 : 0
15.02.2009
Рома
87' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0 : 1
08.02.2009
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1 : 0
01.02.2009
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сиена
1 : 0
25.01.2009
Аталанта
81' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
3 : 1
18.01.2009
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 1
14.12.2008
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 0
07.12.2008
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
23.11.2008
Аталанта
Был в запасе
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