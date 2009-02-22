Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 22 февраля 2009
Сампдория
22.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
61'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
Желтая карточка
К. Беллуччи
Замена
К. Беллуччи
️️️️
А. Кассано
Замена
Д. Дессена
️️️️
П. Саммарко
Замена
М. Да Кошта
️️️️
П. Аккарди
Замена
️️️️
Д. Де Ашентис
Замена
Д. Плазмати
️️️️
К. Дони
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Желтая карточка
М. Пеллегрино
Желтая карточка
А. Паломбо
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
Т. Манфредини
Желтая карточка
Д. Паццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Кристиано Дони
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-3-2
12
Кастеллацци
24
Раджи
20
Аккарди
17
Луккини
18
Станкявичус
23
Саммарко
17
Паломбо
0
Франческини
99
Кассано
11
Паццини
4-3-2
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
3
Пеллегрино
6
Беллини
19
Падоин
0
Де Ашентис
8
Чигарини
10
Флоккари
27
Дони
20
Аккарди
3
Да Кошта
3
Да Кошта
20
Аккарди
23
Саммарко
27
Дессена
27
Дессена
23
Саммарко
99
Кассано
20
Беллуччи
20
Беллуччи
99
Кассано
34
Дефенди
34
Дефенди
27
Дони
23
Плазмати
23
Плазмати
27
Дони
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Сампдория - Аталанта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+