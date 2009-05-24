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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Палермо
Аталанта - Палермо: обзор матча 24 мая 2009
Аталанта
24.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
50'
Д. Плазмати
67'
Д. Плазмати
32'
Д. Суччи
75'
Ф. Микколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Палермо
Замена
А. Черчи
️️️️
Д. Беллини
ГОЛ! 2:2!
Ф. Микколи
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Желтая карточка
Ф. Микколи
ГОЛ! 2:1!
Д. Плазмати
Желтая карточка
Л. Таламонти
ГОЛ! 1:1!
Д. Плазмати
Замена
️️️️
Ч. Бово
Замена
А. Ночерино
️️️️
Д. Тедеско
Замена
Д. Плазмати
️️️️
С. Дзадза
Замена
Л. Таламонти
️️️️
Ф. Пелузо
ГОЛ! 0:1!
Д. Суччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
4
Джованни Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
29
Микеле Гиразоле
ЦП
82
Франческо Парравичини
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
23
Антонио Ночерино
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
4-4-2
47
Консильи
6
Беллини
25
Капелли
13
Пелузо
17
Манфредини
17
Гуаренте
19
Падоин
8
Чигарини
34
Дефенди
27
Дони
11
Дзадза
3-4-2
32
Амелия
6
Кассани
83
Бово
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
4
Тедеско
11
Гуана
23
Брешиано
10
Микколи
19
Суччи
13
Пелузо
0
Таламонти
0
Таламонти
13
Пелузо
11
Дзадза
23
Плазмати
23
Плазмати
11
Дзадза
6
Беллини
7
Черчи
7
Черчи
6
Беллини
4
Тедеско
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Тедеско
Остались в запасе
Аталанта
Палермо
29
Микеле Гиразоле
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
29
Микеле Гиразоле
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Палермо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Атлети Адзурри
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