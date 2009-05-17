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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 17 мая 2009
Ювентус
17.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
27'
В. Яквинта
39'
К. Дзанетти
2'
Л. Чигарини
45'
М. Пеллегрино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
Замена
️️️️
П. Де Челье
Замена
Д. Трезеге
️️️️
К. Дзанетти
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
А. Черчи
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Амаури
ГОЛ! 2:2!
М. Пеллегрино
Пас отдал
Д. Плазмати
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
Г. Гарич
Травма
Г. Гарич
ГОЛ! 2:1!
К. Дзанетти
ГОЛ! 1:1!
В. Яквинта
Пас отдал
П. Недвед
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
82
Франческо Парравичини
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Аталанта
91
Симоне Коломби
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
29
Де Челье
6
Легротталье
0
Мельберг
26
Грыгера
11
Недвед
29
Поульсен
14
Дзанетти
45
Каморанези
19
Яквинта
11
Амаури
4-4-2
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
25
Капелли
6
Беллини
34
Дефенди
8
Чигарини
82
Парравичини
7
Черчи
23
Плазмати
27
Дони
11
Амаури
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
11
Амаури
14
Дзанетти
7
Трезеге
7
Трезеге
14
Дзанетти
13
Гарич
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
13
Гарич
7
Черчи
13
Пелузо
13
Пелузо
7
Черчи
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
91
Симоне Коломби
ВР
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Ювентус - Аталанта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Никола Айрольди
(Молфетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
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