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Эрнан
Статистика
Эрнан - статистика
Завершил карьеру
26 августа 1990 (36), Лас-Пальмас
#14 | Полузащитник
184 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 0
20.12.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
17.12.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2 : 0
08.12.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
03.12.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3 : 0
05.11.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
2 : 5
16.10.2017
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
3 : 0
01.10.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
24.09.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 3
11.09.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
1 : 5
26.08.2017
Атлетико
1' - 76'
14'
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