Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алан Ярикбаев - статистика

    #67 | Полузащитник
    Имя Алан
    Отчество Алибекович
    Фамилия Ярикбаев
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 мая 1997 (25 лет)
    Рост 171
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.04.2017 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.04.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.04.2017 28' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    89'
    31.03.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    16.03.2017 71' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    01.12.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    26.11.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    19.11.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    29.10.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    21.10.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    16.10.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    24.09.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.08.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    • Читайте нас: 
    11