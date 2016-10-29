Алан Ярикбаев - статистика
#67 | Полузащитник
|Имя
|Алан
|Отчество
|Алибекович
|Фамилия
|Ярикбаев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|171
|Вес
|63
|Имя
|Алан
|Отчество
|Алибекович
|Фамилия
|Ярикбаев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|171
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.04.2017
|28' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|89'
|31.03.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|16.03.2017
|71' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|01.12.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)