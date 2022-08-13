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Арсен Айрапетян
Статистика
Арсен Айрапетян - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1997 (29)
#13 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Первая лига 2022/2023
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 5 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2022
Родина
79' - 90'
90'
Россия. Первая лига, 4 тур
Родина
0 : 0
07.08.2022
Волгарь
Был в запасе
Россия. Первая лига, 2 тур
Родина
1 : 3
24.07.2022
Алания
Был в запасе
Россия. Первая лига, 1 тур
Рубин
2 : 0
17.07.2022
Родина
Был в запасе
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