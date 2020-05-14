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Миха Горопевшек - статистика

Завершил карьеру
12 марта 1991 (35), Целе
#24 | Защитник
193 см | 89 кг
Словения
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
12
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Волынь
2 : 3
07.05.2016
Днепр
1' - 87'
81'
5'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Заря
1 : 1
24.04.2016
Волынь
1' - 59'
59'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 0
17.04.2016
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Динамо К
3 : 0
10.04.2016
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Волынь
1 : 1
03.04.2016
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
1 : 0
13.03.2016
Сталь
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Металлист
3 : 0
06.03.2016
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Днепр
0 : 1
05.12.2015
Волынь
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Волынь
9 : 1
29.11.2015
Металлург
75' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Шахтер
4 : 0
21.11.2015
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Волынь
0 : 0
01.11.2015
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
3 : 1
18.10.2015
Волынь
85' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
0 : 3
04.10.2015
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Карпаты
0 : 2
27.09.2015
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Черноморец
1 : 2
13.09.2015
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
1 : 0
29.08.2015
Олимпик
84' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Сталь
1 : 2
16.08.2015
Волынь
1' - 90'
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