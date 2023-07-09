Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Бразилия. Серия А 2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Франция. Лига 1 2015/2016