Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Габриэль Бочилия
Статистика
Габриэль Бочилия - статистика
Завершил карьеру
5 марта 1996 (30)
#21 | Полузащитник
173 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия А 2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
11
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коритиба
3 : 1
09.07.2023
Америка Минейро
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гойас
1 : 2
04.07.2023
Коритиба
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гремио
5 : 1
25.06.2023
Коритиба
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коритиба
0 : 1
23.06.2023
Интернасьонал
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
0 : 0
10.06.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
3 : 1
05.06.2023
Коритиба
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
1 : 1
28.05.2023
Коритиба
1' - 69'
49'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коритиба
1 : 2
21.05.2023
Атлетико Минейро
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
15.05.2023
Коритиба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коритиба
1 : 1
12.05.2023
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
3 : 1
07.05.2023
Коритиба
46' - 90'
63'
52'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коритиба
1 : 1
29.04.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коритиба
0 : 3
24.04.2023
Форталеза
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Фламенго
3 : 0
16.04.2023
Коритиба
Был в запасе
Главные новости
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
8
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
9
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
14
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+