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€ 3 млн

Жордан Верету - статистика

Аль-Араби
1 марта 1993 (33)
#17 | Полузащитник
177 см
Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
03.09.2026
Аль-Араби
1' - 89'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
8
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
5 : 4
17.04.2025
Лион
1' - 55'
18'
Лига Европы, 1/4 финала
Лион
2 : 2
10.04.2025
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Лион
4 : 0
13.03.2025
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
ФКСБ
1 : 3
06.03.2025
Лион
76' - 90'
Лига Европы, 8 тур
Лион
1 : 1
30.01.2025
Лудогорец
1' - 64'
Лига Европы, 7 тур
Фенербахче
0 : 0
23.01.2025
Лион
79' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Лион
3 : 2
12.12.2024
Айнтрахт
72' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Карабах
1 : 4
28.11.2024
Лион
1' - 77'
63'
Лига Европы, 4 тур
Хоффенхайм
2 : 2
07.11.2024
Лион
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Лион
0 : 1
24.10.2024
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Рейнджерс
1 : 4
03.10.2024
Лион
1' - 75'
72'
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
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