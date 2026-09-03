Статистика по турнирам

Лига Европы 2024/2025 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016