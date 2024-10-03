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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Лион
Рейнджерс - Лион: обзор матча 03 октября 2024
Рейнджерс
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 4
Завершен
Лион
14'
Т. Лоуренс
10'
М. Фофана
19'
А. Ляказетт
45+1'
А. Ляказетт
55'
М. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Лион
83'
Желтая карточка
С. Бенрахма
Замена
Р. Маккосленд
️️️️
Н. Байрами
81'
76'
Замена
Э. Нуама
️️️️
Р. Шерки
75'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Фофана
75'
Замена
М. Диавара
️️️️
Ж. Верету
72'
Желтая карточка
Ж. Верету
Замена
Н. Раскин
️️️️
К. Бэррон
69'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
В. Черны
69'
65'
Желтая карточка
Р. Шерки
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
Д. Тавернье
61'
55'
ГОЛ! 1:4!
М. Фофана
Пас отдал
Р. Шерки
Желтая карточка
К. Бэррон
53'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Т. Лоуренс
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Фофана
42'
Замена
М. Ниахате
️️️️
К. Мата
28'
Замена
М. Какере
️️️️
Н. Матич
Желтая карточка
Д. Суттар
25'
19'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Фофана
ГОЛ! 1:1!
Т. Лоуренс
Пас отдал
С. Дессер
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Фофана
Пас отдал
Р. Шерки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
29
Хамза Игамане
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Лион
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
6
Жефте
3
Преппер
4
Суттар
2
Тавернье
10
Диоманде
18
Бэррон
10
Лоуренс
10
Байрами
9
Дессер
18
Черны
2-1-4-2-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
17
Верету
22
Мата
39
Фофана
10
Шерки
91
Ляказетт
2
Тавернье
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
2
Тавернье
18
Черны
21
Стерлинг
21
Стерлинг
18
Черны
18
Бэррон
43
Раскин
43
Раскин
18
Бэррон
10
Лоуренс
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Лоуренс
10
Байрами
45
Маккосленд
45
Маккосленд
10
Байрами
22
Мата
19
Ниахате
19
Ниахате
22
Мата
18
Матич
8
Какере
8
Какере
18
Матич
17
Верету
14
Диавара
14
Диавара
17
Верету
39
Фофана
10
Бенрахма
10
Бенрахма
39
Фофана
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
Остались в запасе
Рейнджерс
Лион
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Рейнджерс - Лион
2
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
2
Офсайды
2
4
Количество передач
429
544
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.9
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Айброкс
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