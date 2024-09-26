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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Олимпиакос
Лион - Олимпиакос: обзор матча 26 сентября 2024
Лион
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
65'
Р. Шерки
71'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Олимпиакос
90'
+3
Желтая карточка
Родиней
83'
Замена
К. Вельде
️️️️
Шикинью
Замена
М. Диавара
️️️️
Э. Нуама
81'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
77'
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
А. Ляказетт
75'
ГОЛ! 2:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
В. Заа
71'
68'
Замена
М. Стаменич
️️️️
Л. Пирола
68'
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Гарсия
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Р. Шерки
67'
Замена
В. Заа
️️️️
М. Фофана
67'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Н. Матич
67'
ГОЛ! 1:0!
Р. Шерки
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
65'
60'
Замена
Х. Костулас
️️️️
Р. Яремчук
57'
Желтая карточка
С. Хецце
33'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К)
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
2-1-3-3-1
20
Перри
3
Тальяфико
15
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
39
Фофана
91
Ляказетт
3-3-1-1-2
19
Цолакис
5
Пирола
6
Карму
45
Рецос
23
Родиней
32
Хецце
3
Ортега
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
11
Яремчук
9
Эль-Кааби
7
Нуама
14
Диавара
14
Диавара
7
Нуама
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
10
Шерки
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Шерки
39
Фофана
10
Заа
10
Заа
39
Фофана
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
5
Пирола
6
Стаменич
6
Стаменич
5
Пирола
22
Шикинью
99
Вельде
99
Вельде
22
Шикинью
14
Дани Гарсия
10
Виллиан
10
Виллиан
14
Дани Гарсия
11
Яремчук
19
Костулас
19
Костулас
11
Яремчук
Остались в запасе
Лион
Олимпиакос
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Лион - Олимпиакос
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
14
Офсайды
3
5
Количество передач
592
349
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.94
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
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