Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Бешикташ
Лион - Бешикташ: обзор матча 24 октября 2024
Лион
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
71'
Ж. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Бешикташ
90'
+6
Замена
С. Учан
️️️️
Ж. Фернандеш
86'
Замена
О. Булут
️️️️
Ч. Иммобиле
86'
Замена
А. Мусрати
️️️️
Ж. Мариу
84'
Желтая карточка
С. Кылыксой
84'
Желтая карточка
Рафа
83'
Желтая карточка
Э. Дестаноглу
Замена
Д. Орбан
️️️️
А. Ляказетт
79'
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
Р. Шерки
79'
Замена
В. Заа
️️️️
Э. Нуама
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фернандеш
Пас отдал
Рафа
70'
Желтая карточка
Ж. Мариу
66'
Замена
С. Кылыксой
️️️️
Э. Мучи
Замена
М. Фофана
️️️️
С. Бенрахма
65'
Замена
М. Какере
️️️️
Т. Тессманн
65'
Желтая карточка
Т. Тессманн
61'
45'
+6
Желтая карточка
А. Масуаку
Желтая карточка
К. Толиссо
41'
29'
Желтая карточка
Э. Топджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
(К)
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Бешикташ
96
Emir Yasar
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Арда Кылыч
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
2-4-3-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
22
Мата
8
Толиссо
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
91
Ляказетт
3-4-3
30
Дестаноглу
2
Удуохай
53
Топджу
26
Масуаку
83
Фернандеш
23
Мариу
22
Свенссон
27
Ндур
9
Иммобиле
7
Мучи
27
Рафа
6
Тессманн
8
Какере
8
Какере
6
Тессманн
7
Нуама
10
Заа
10
Заа
7
Нуама
10
Бенрахма
39
Фофана
39
Фофана
10
Бенрахма
10
Шерки
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Шерки
91
Ляказетт
99
Орбан
99
Орбан
91
Ляказетт
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
23
Мариу
73
Мусрати
73
Мусрати
23
Мариу
9
Иммобиле
6
Булут
6
Булут
9
Иммобиле
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
Остались в запасе
Лион
Бешикташ
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
96
Emir Yasar
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
96
Emir Yasar
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Лион - Бешикташ
2
6
Всего ударов по воротам
30
12
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
8
0
Нарушения
7
11
Офсайды
5
1
Количество передач
546
397
Сейвы
4
8
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.74
1.77
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
Все
Лион
Бешикташ
«Лион» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
21:35
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
Лига 1: шансы «Лиона» и «Монако» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:28
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
27 ноября
1
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Лион» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
21:35
Лига 1: шансы «Лиона» и «Монако» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:28
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
27 ноября
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+