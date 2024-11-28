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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Лион
Карабах - Лион: обзор матча 28 ноября 2024
Карабах
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 4
Завершен
Лион
88'
Жуниньо (П)
15'
Ж. Микаутадзе
63'
К. Толиссо
68'
М. Фофана
80'
Ж. Микаутадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Лион
90'
+3
Желтая карточка
Н. Тальяфико
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Жуниньо
88'
82'
Замена
E. Molebe
️️️️
М. Фофана
80'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
77'
Замена
М. Какере
️️️️
Ж. Верету
77'
Замена
Н. Матич
️️️️
Т. Тессманн
68'
ГОЛ! 0:3!
М. Фофана
Пас отдал
С. Бенрахма
Замена
Э. Джафаргулиев
️️️️
Т. Байрамов
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
К. Толиссо
Пас отдал
Ж. Верету
63'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Р. Шерки
Замена
Л. Андраде
️️️️
А. Кащук
60'
Замена
Ж. Ромао
️️️️
П. Андраде
60'
Замена
М. Силва
️️️️
М. Вешович
60'
58'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
46'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Э. Нуама
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
Э. Нуама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К)
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Алексей Кащук
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
(К)
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
18
Жулио Ромао
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Enzo Molebe
ЦФ
3-2-3-3
23
Вешович
13
Мустафазаде
81
Медина
8
Янкович
10
Зубир
7
Кащук
8
Бензия
23
Жуниньо
66
Андраде
7
Байрамов
77
Кочальски
3-3-3-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
17
Омари
3
Тальяфико
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
17
Верету
39
Фофана
10
Шерки
7
Нуама
9
Микаутадзе
23
Вешович
1
Силва
1
Силва
23
Вешович
66
Андраде
18
Ромао
18
Ромао
66
Андраде
7
Кащук
11
Андраде
11
Андраде
7
Кащук
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
6
Тессманн
18
Матич
18
Матич
6
Тессманн
17
Верету
8
Какере
8
Какере
17
Верету
7
Нуама
8
Толиссо
8
Толиссо
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Шерки
39
Фофана
9
9
39
Фофана
Остались в запасе
Карабах
Лион
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
40
Реми Дескамп
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Карабах - Лион
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
15
Офсайды
3
2
Количество передач
484
378
Сейвы
6
3
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.68
2.31
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
4 : 2
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
4 : 2
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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