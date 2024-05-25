Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Дебелко - статистика

Завершил карьеру
8 августа 1993 (33), Донецк
#27 | Нападающий
185 см | 74 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
13
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Динамо К
3 : 1
18.05.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
13.05.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
3 : 0
28.04.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
20.04.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 2
09.12.2023
Заря
1' - 61'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
2 : 1
02.12.2023
Александрия
1' - 65'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Минай
0 : 1
25.11.2023
Кривбасс
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
0 : 2
12.11.2023
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
1 : 1
06.11.2023
Кривбасс
1' - 62'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кривбасс
3 : 0
28.10.2023
Днепр-1
1' - 70'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Харьков
1 : 3
20.10.2023
Кривбасс
1' - 90'
32'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
1 : 3
01.10.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Ворскла
1 : 4
23.09.2023
Кривбасс
62' - 90'
82'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кривбасс
2 : 1
17.09.2023
Верес
64' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 3
03.09.2023
Кривбасс
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кривбасс
3 : 3
20.08.2023
Шахтер
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Кривбасс
2 : 0
13.08.2023
ЛНЗ
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
1 : 3
06.08.2023
Кривбасс
86' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
1 : 0
30.07.2023
Кривбасс
1' - 46'
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
1
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
4
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
7
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+