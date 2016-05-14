Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Каленчук - статистика

Завершил карьеру
5 декабря 1989 (36), Донецк
#6 | Полузащитник
183 см | 72 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сталь
19
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Сталь
0 : 1
14.05.2016
Черноморец
1' - 70'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Олимпик
0 : 2
08.05.2016
Сталь
1' - 73'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Днепр
2 : 0
30.04.2016
Сталь
1' - 63'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Сталь
0 : 0
23.04.2016
Металлист
1' - 67'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Сталь
3 : 3
10.04.2016
Шахтер
1' - 84'
38'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Ворскла
0 : 0
02.04.2016
Сталь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Сталь
1 : 0
19.03.2016
Говерла
1' - 77'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
1 : 0
13.03.2016
Сталь
1' - 63'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Сталь
2 : 2
05.03.2016
Александрия
1' - 90'
56'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Сталь
1 : 0
06.12.2015
Олимпик
72' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Черноморец
1 : 1
01.11.2015
Сталь
1' - 11'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Сталь
0 : 6
17.10.2015
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Сталь
1 : 2
13.09.2015
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Говерла
0 : 0
29.08.2015
Сталь
1' - 79'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Сталь
1 : 2
16.08.2015
Волынь
1' - 90'
48'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Александрия
1 : 1
08.08.2015
Сталь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Сталь
2 : 0
02.08.2015
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Карпаты
1 : 0
25.07.2015
Сталь
1' - 90'
8'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Сталь
1 : 2
19.07.2015
Динамо К
1' - 53'
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
4
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
7
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+