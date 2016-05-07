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Богдан Мишуков - статистика

Завершил карьеру
5 февраля 1997 (29)
#8 | Нападающий
182 см | 76 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал (мол)
15
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Амкар (мол)
0 : 1
07.05.2016
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Урал (мол)
3 : 4
28.04.2016
ЦСКА (мол)
74' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
22.04.2016
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Урал (мол)
1 : 3
17.04.2016
Рубин (мол)
75' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
09.04.2016
Урал (мол)
88' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Урал (мол)
1 : 0
01.04.2016
Уфа (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Урал (мол)
1 : 2
11.03.2016
Анжи (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Урал (мол)
1 : 6
06.03.2016
Динамо (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Локомотив (мол)
4 : 1
03.12.2015
Урал (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Урал (мол)
0 : 0
27.11.2015
Мордовия (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Зенит (мол)
2 : 2
20.11.2015
Урал (мол)
1' - 52'
42'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Урал (мол)
2 : 3
07.11.2015
Ростов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Спартак М (мол)
1 : 0
31.10.2015
Урал (мол)
78' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Урал (мол)
1 : 2
21.09.2015
Краснодар (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 2
13.09.2015
Урал (мол)
83' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Урал (мол)
1 : 0
28.08.2015
Ахмат (мол)
64' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Анжи (мол)
1 : 1
21.08.2015
Урал (мол)
66' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Динамо (мол)
2 : 1
15.08.2015
Урал (мол)
70' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Урал (мол)
1 : 3
08.08.2015
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Мордовия (мол)
3 : 1
01.08.2015
Урал (мол)
56' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Урал (мол)
3 : 1
25.07.2015
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Кубань (мол)
5 : 0
19.07.2015
Урал (мол)
46' - 90'
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