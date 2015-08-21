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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Урал (мол)
Анжи (мол) - Урал (мол): обзор матча 21 августа 2015
Анжи (мол)
21.08.2015, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 1
Завершен
Урал (мол)
73'
Ю. Кузьмин (П)
87'
С. Подоксенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Урал (мол)
90'
Замена
Е. Иванов
️️️️
Р. Нисафутдинов
Замена
Р. Магомедов
️️️️
А. Ярикбаев
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Подоксенов
86'
Замена
И. Корелин
️️️️
Д. Давлетшин
86'
Замена
Р. Миронов
️️️️
Д. Чернов
80'
Желтая карточка
М. Филиппов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Кузьмин
73'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
69'
66'
Замена
Б. Мишуков
️️️️
И. Князев
66'
Замена
Д. Чернов
️️️️
А. Юсупов
63'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
Р. Гавтадзе
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
59'
Желтая карточка
А. Ярикбаев
58'
57'
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
54'
Замена
М. Филиппов
️️️️
Э. Валиахметов
49'
Желтая карточка
А. Дорожинский
Желтая карточка
Н. Джарулаев
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
78
Тимур Патахов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
20
Роман Миронов
ЦЗ
84
Евгений Иванов
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
8
Богдан Мишуков
ЦФ
3-3-3-1
1
Дженетов
45
Джарулаев
3
Гасанов
4
Белов
5
Мусалов
88
Гайдаров
5
Эльмурзаев
67
Ярикбаев
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
9
Дибиргаджиев
4-4-2
51
Жариков
17
Валиахметов
15
Князев
32
Дорожинский
4
Дрожалкин
55
Шумихин
95
Давлетшин
8
Подоксенов
62
Гавтадзе
10
Юсупов
52
Шалин
9
Дибиргаджиев
9
Алиев
9
Алиев
9
Дибиргаджиев
67
Ярикбаев
11
Магомедов
11
Магомедов
67
Ярикбаев
62
Гавтадзе
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
62
Гавтадзе
15
Князев
8
Мишуков
8
Мишуков
15
Князев
17
Валиахметов
42
Филиппов
42
Филиппов
17
Валиахметов
Чернов
20
Миронов
20
Миронов
Чернов
95
Давлетшин
36
Корелин
36
Корелин
95
Давлетшин
Нисафутдинов
84
Иванов
84
Иванов
Нисафутдинов
10
Юсупов
4
Чернов
4
Чернов
10
Юсупов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Урал (мол)
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Анжи (мол) - Урал (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Сокол
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