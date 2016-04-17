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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Рубин (мол)
Урал (мол) - Рубин (мол): обзор матча 17 апреля 2016
Урал (мол)
17.04.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 3
Завершен
Рубин (мол)
36'
А. Юсупов
25'
В. Соболев
35'
Н. Михайлов
40'
А. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Рубин (мол)
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
Р. Шалин
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Батов
Желтая карточка
Р. Шалин
89'
Замена
П. Власенко
️️️️
М. Горин
86'
Замена
Б. Мишуков
️️️️
А. Юсупов
75'
Желтая карточка
А. Юсупов
64'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Щербаков
58'
Замена
Д. Билоног
️️️️
В. Кузнецов
46'
40'
ГОЛ! 1:3!
А. Джалилов
Желтая карточка
И. Корелин
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Юсупов
36'
35'
ГОЛ! 0:2!
Н. Михайлов
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Соболев
18'
Желтая карточка
В. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
36
Илья Корелин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
55
Павел Власенко
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
69
Андрей Шептий
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
2-3-1-4
97
Шубин
22
Кочнев
40
Горин
36
Корелин
62
Гавтадзе
8
Подоксенов
90
Щербаков
19
Кузнецов
10
Юсупов
71
Гулиев
52
Шалин
3-2-2-1-2
1
Акмурзин
83
Кузнецов
97
Доронин
40
Гиниятуллин
82
Михайлов
81
Сафеев
17
Батов
19
Соболев
10
Джалилов
56
Арутюнян
99
Каменщиков
19
Кузнецов
9
Билоног
9
Билоног
19
Кузнецов
90
Щербаков
17
Валиахметов
17
Валиахметов
90
Щербаков
10
Юсупов
8
Мишуков
8
Мишуков
10
Юсупов
40
Горин
55
Власенко
55
Власенко
40
Горин
52
Шалин
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
52
Шалин
Остались в запасе
Урал (мол)
Рубин (мол)
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
69
Андрей Шептий
ЦП
73
Константин Решетников
ЦФ
51
Евгений Жариков
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
69
Андрей Шептий
ЦП
73
Константин Решетников
ЦФ
51
Евгений Жариков
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Урал (мол) - Рубин (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Голов
(Омск)
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
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