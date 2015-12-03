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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Урал (мол)
Локомотив (мол) - Урал (мол): обзор матча 03 декабря 2015
Локомотив (мол)
03.12.2015, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
4 : 1
Завершен
Урал (мол)
25'
А. Смирнов
50'
Д. Анисимов
52'
И. Галанин
56'
А. Галаджан
81'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Урал (мол)
81'
ГОЛ! 4:1!
А. Юсупов
Замена
Р. Гусарь
️️️️
А. Довбня
78'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Д. Анисимов
72'
Замена
М. Ивашов
️️️️
И. Лантратов
67'
Замена
М. Лысов
️️️️
А. Смирнов
62'
60'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
Р. Гавтадзе
59'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Д. Дрожалкин
Замена
А. Миранчук
️️️️
И. Галанин
56'
ГОЛ! 4:0!
А. Галаджан
56'
ГОЛ! 3:0!
И. Галанин
52'
ГОЛ! 2:0!
Д. Анисимов
50'
46'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Д. Чернов
46'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
Э. Валиахметов
46'
Замена
А. Щербаков
️️️️
Б. Мишуков
Замена
В. Шадрин
️️️️
Д. Никитин
46'
Желтая карточка
А. Довбня
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Смирнов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Богдан Мишуков
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
21
Антон Миранчук
АП
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Лантратов
6
Макаров
73
Рахмонов
56
Довбня
96
Смирнов
5
Никитин
88
Галанин
21
Махатадзе
77
Мостовой
96
Анисимов
57
Галаджан
3-2-4-1
97
Шубин
17
Фомин
15
Князев
4
Чернов
17
Валиахметов
4
Дрожалкин
62
Гавтадзе
53
Нисафутдинов
8
Подоксенов
55
Шумихин
8
Мишуков
5
Никитин
15
Шадрин
15
Шадрин
5
Никитин
96
Анисимов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
96
Анисимов
22
Лантратов
91
Ивашов
91
Ивашов
22
Лантратов
56
Довбня
72
Гусарь
72
Гусарь
56
Довбня
96
Смирнов
84
Лысов
84
Лысов
96
Смирнов
88
Галанин
21
Миранчук
21
Миранчук
88
Галанин
17
Валиахметов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
17
Валиахметов
4
Дрожалкин
52
Шалин
52
Шалин
4
Дрожалкин
8
Мишуков
90
Щербаков
90
Щербаков
8
Мишуков
62
Гавтадзе
81
Дурандин
81
Дурандин
62
Гавтадзе
4
Чернов
10
Юсупов
10
Юсупов
4
Чернов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Урал (мол)
7
Николай Кипиани
ЛВ
Главный тренер
Денис Клюев
23
Артем Вакурин
ЦЗ
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
Остались в запасе
23
Артем Вакурин
ЦЗ
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Локомотив (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив-Перово
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