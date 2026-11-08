Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Никита Дорофеев - статистика

Динамо Киров
15 февраля 1998 (28), Москва
#89 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
1' - 73'
44'
16'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
1' - 90'
72, 83'
27'
Россия. Кубок, 1/2 финала
СКА-Хабаровск
2 : 0
14.10.2026
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Динамо Киров
0 : 1
10.10.2026
Алания
56' - 90'
77'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
15
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
55' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Ленинградец
1 : 1
03.05.2026
Иртыш
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Иртыш
1 : 1
26.04.2026
Торпедо Миасс
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волгарь
3 : 0
19.04.2026
Иртыш
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Иртыш
0 : 1
12.04.2026
Калуга
1' - 46'
29'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 1
08.04.2026
Иртыш
1' - 90'
43'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Иртыш
1 : 3
04.04.2026
Сибирь
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Велес
4 : 0
29.03.2026
Иртыш
1' - 56'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Родина-2
1 : 2
22.03.2026
Иртыш
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Иртыш
1 : 2
15.03.2026
Ленинградец
1' - 67'
37'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
08.03.2026
Иртыш
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.03.2026
Текстильщик
78' - 90'
Главные новости
Бывший президент «Спартака» назвал игру команды цирком
20:43
2
Лапочкин оценил удаление Максименко с «Акроном»
20:37
1
РПЛ. «Зенит» в Петербурге потерял очки с «Ростовом» (2:2)
20:28
88
Максименко двумя словами прокомментировал свое удаление с «Акроном»
20:15
1
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
3
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
5
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
7
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
7
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
2
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+