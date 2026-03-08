Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Миасс - Иртыш: обзор матча 08 марта 2026

Торпедо Миасс
08.03.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
0 : 0
Завершен
Иртыш
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Иртыш
Завершен
79'
Замена
Юрий Бавин ️️️️➡️️ Артемий Малеев
72'
Замена
Никита Дорофеев ️️️️➡️️ Азнаур Герюгов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
61
Семен Столбов
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ПЗ
5
Евгений Лопатько
ПЗ
68
Дмитрий Павлов
ЛП
90
Григорий Борисенко
ЛП
8
Даниил Горовых
ЦП
17
Иван Котельников
ПП
50
Денис Файзуллин
ПП
21
Денис Рубанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Иртыш
16
Андрей Савин
ВР
11
Александр Смирнов
ЛЗ
81
Артур Янгаев
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ПЗ
15
Матвей Жустьев
ПЗ
18
Илья Крылов
ПЗ
59
Владислав Янченко
ЛП
8
Артемий Малеев
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Торпедо Миасс
2
Александр Балахонов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
Иртыш
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
27
Юрий Бавин
ЦЗ
89
Никита Дорофеев
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
4-5-1
27
Ковалев
61
Столбов
22
Кузьмин
67
Ткачук
5
Лопатько
90
Борисенко
17
Котельников
68
Павлов
8
Горовых
50
Файзуллин
21
Рубанов
3-2-2-1
16
Савин
11
Смирнов
81
Янгаев
44
Садыков
18
Крылов
19
Устинов
8
Малеев
59
Янченко
77
Билалов
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
10
Хлынов
10
Хлынов
8
Малеев
27
Бавин
27
Бавин
8
Малеев
7
Герюгов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
7
Герюгов
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Иртыш
2
Александр Балахонов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
2
Александр Балахонов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
Остались в запасе
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Торпедо Миасс - Иртыш
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
8
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Торпедо Миасс
Иртыш
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня, 22:53
4
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая, 08:59
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая, 08:59
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля, 10:29
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта, 09:40
«Кубань» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.75
3 октября 2025, 10:25
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня, 22:53
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля, 10:12
«Велес» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.65
28 марта, 09:37
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Торпедо Миасс
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
17.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 