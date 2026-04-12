Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иртыш - Калуга: обзор матча 12 апреля 2026

Иртыш
12.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
0 : 1
Завершен
Калуга
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иртыш - Калуга
Завершен
Желтая карточка
Виталий Устинов
90' +2
73'
Замена
️️️️➡️️ Захар Кравцов
73'
Замена
️️️️➡️️ Игорь Соколов
Замена
Никита Жустьев ️️️️➡️️ Роман Янушковский
67'
Замена
️️️️➡️️ Булат Садыков
67'
Замена
Юрий Бавин ️️️️➡️️ Артемий Малеев
67'
46'
Замена
️️️️➡️️ Илья Грищенко
Замена
Билал Билалов ️️️️➡️️ Никита Дорофеев
46'
Желтая карточка
Никита Дорофеев
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
16
Андрей Савин
ВР
8
Артемий Малеев
ЛЗ
15
Матвей Жустьев
ЛЗ
18
Илья Крылов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
11
Александр Смирнов
ПЗ
81
Артур Янгаев
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
89
Никита Дорофеев
ЦП
7
Азнаур Герюгов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Калуга
1
Ринат Шакеров
ВР
14
Сергей Чибисов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЛЗ
4
Лев Иванушкин
ЛЗ
4
Алексей Полев
ПЗ
2
Сергей Кротов
ПЗ
32
Игорь Соколов
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЛП
8
Дмитрий Югалдин
ПП
10
Илья Грищенко
ЦФ
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Иртыш
23
Никита Жустьев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
27
Юрий Бавин
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
77
Билал Билалов
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
Калуга
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
19
Никита Кузин
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
3-2-1-2
16
Савин
8
Малеев
15
Жустьев
44
Садыков
18
Крылов
19
Устинов
89
Дорофеев
10
Янушковский
7
Герюгов
3-2-2-2
1
Шакеров
2
Кротов
14
Чибисов
47
Лукиных
32
Соколов
4
Иванушкин
8
Югалдин
47
Кравцов
17
Матюшенко
10
Грищенко
10
Янушковский
23
Жустьев
23
Жустьев
10
Янушковский
17
Шлеермахер
17
Шлеермахер
8
Малеев
27
Бавин
27
Бавин
8
Малеев
89
Дорофеев
77
Билалов
77
Билалов
89
Дорофеев
Остались в запасе
Иртыш
Калуга
31
Константин Шохин
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
19
Никита Кузин
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Остались в запасе
31
Константин Шохин
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
19
Никита Кузин
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Главный тренер
Евгений Лосев
Статистика матча Иртыш - Калуга
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
6
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Красная Звезда
Новости команд
Все
Иртыш
Калуга
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Иртыш
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 