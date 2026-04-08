Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Машук-КМВ - Иртыш: обзор матча 08 апреля 2026

Машук-КМВ
08.04.2026, среда, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
1 : 1
Завершен
Иртыш
10' А. Абазов
43' Н. Дорофеев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Машук-КМВ - Иртыш
Завершен
90' +3
Замена
️️️️➡️️ Данил Казанцев
Желтая карточка
Ленар Фаттахов
86'
Замена
Ленар Фаттахов ️️️️➡️️ Линар Шарифуллин
83'
60'
Замена
Юрий Бавин ️️️️➡️️ Артемий Малеев
60'
Замена
Виталий Устинов ️️️️➡️️ Булат Садыков
Желтая карточка
Чингиз Магомадов
46'
43'
ГОЛ! 1:1! Никита Дорофеев
ГОЛ! 1:0! Астемир Абазов
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
4
Рустам Мачилов
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Руслан Хагур
ПЗ
23
Астемир Абазов
ПЗ
33
Андрей Домоцев
ЛП
99
Линар Шарифуллин
ЛП
8
Егор Сайгушев
ЦП
7
Севада Торосян
ПП
9
Магомед Абакаров
ПП
11
Анзор Хутов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Иртыш
16
Андрей Савин
ВР
18
Илья Крылов
ЛЗ
11
Александр Смирнов
ЛЗ
71
Данил Казанцев
ЛЗ
8
Артемий Малеев
ПЗ
44
Булат Садыков
ПЗ
15
Матвей Жустьев
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ЛП
81
Артур Янгаев
ЦП
89
Никита Дорофеев
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Машук-КМВ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
Иртыш
27
Юрий Бавин
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
4-5-1
51
Плотников
95
Магомадов
3
Хагур
4
Мачилов
23
Абазов
99
Шарифуллин
7
Торосян
33
Домоцев
8
Сайгушев
9
Абакаров
11
Хутов
3-2-3-1
16
Савин
44
Садыков
18
Крылов
11
Смирнов
15
Жустьев
71
Казанцев
89
Дорофеев
81
Янгаев
7
Герюгов
77
Билалов
13
Бутенко
13
Бутенко
29
Топурия
29
Топурия
99
Шарифуллин
7
Фаттахов
7
Фаттахов
99
Шарифуллин
88
Косерик
88
Косерик
8
Малеев
27
Бавин
27
Бавин
8
Малеев
44
Садыков
19
Устинов
19
Устинов
44
Садыков
Остались в запасе
Машук-КМВ
Иртыш
26
Замбек Никаев
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
26
Замбек Никаев
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Машук-КМВ - Иртыш
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
16
9
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Главный судья:
V. Egorov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Машук-КМВ
Иртыш
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Машук-КМВ
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 