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    Инсар Салахетдинов - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Инсар
    Отчество Ансарович
    Фамилия Салахетдинов
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 18 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    29.11.2015 1' -64' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    20.11.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    07.11.2015 1' -75' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.10.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    24.10.2015 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    17.10.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    50' 80'
    03.10.2015 46' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    26.09.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    20.09.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    12.09.2015 1' -77' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    29.08.2015 1' -74' Мордовия (мол) (Саранск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    22.08.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    57'
    15.08.2015 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    09.08.2015 1' -89' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    72'
    02.08.2015 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:1 Рубин (мол) (Казань)
    25.07.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    17.07.2015 1' -74' ЦСКА (мол) (Москва) 5:0 Рубин (мол) (Казань)
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