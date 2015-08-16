Евгений Чумак - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Чумак
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Чумак
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|44'
|29.11.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:6
|Шахтер (Донецк)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|26.09.2015
|76' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|20.09.2015
|1' -83'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|12.09.2015
|72' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|16.08.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|01.08.2015
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|25.07.2015
|1' -59'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|19.07.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|42'