Тюр Диркс - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Тюр
|Фамилия
|Диркс
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|171
|Вес
|68
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Тюр
|Фамилия
|Диркс
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|171
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Вестерло
|3:1
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 29 тур
|04.03.2023
|1' - 77'
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|22
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|3:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.03.2023
|1' -77'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|04.02.2023
|76' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|17.01.2023
|73' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|13.01.2023
|1' -74'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.12.2022
|78' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|12.11.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|28'
|06.11.2022
|74' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|29.10.2022
|1' -72'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|57'
|22.10.2022
|70' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|18.10.2022
|1' -64'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|21'
|14.10.2022
|64' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|08.10.2022
|73' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|74' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|17.09.2022
|73' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:3
|Вестерло (Вестерло)
|11.09.2022
|1' -76'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|1' -71'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|28.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|60' 62'
|13.08.2022
|1' -84'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|38'
|07.08.2022
|73' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|1' -83'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|24.07.2022
|1' -81'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)