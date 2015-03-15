Cерхио Маркос - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Cерхио
|Фамилия
|Маркос
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гвадалахара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Cерхио
|Фамилия
|Маркос
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гвадалахара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вильярреал
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|68' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Малага (Малага)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|09.04.2015
|59' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:3
|Эспаньол (Барселона)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|15.03.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.03.2015
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:1
|Сельта (Виго)
|01.03.2015
|1' -67'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|22.02.2015
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|15.02.2015
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)