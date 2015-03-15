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    Cерхио Маркос - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Cерхио
    Фамилия Маркос
    Команда Вильярреал
    Состав Молодежный
    Родной город Гвадалахара
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 февраля 1992 (31 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вильярреал 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 68' -90' Атлетик (Бильбао) 4:0 Вильярреал (Вильярреал)
    17.05.2015 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Малага (Малага)
    10.05.2015 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Эльче (Эльче)
    02.05.2015 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    29.04.2015 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    25.04.2015 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    09.04.2015 59' -90' Вильярреал (Вильярреал) 0:3 Эспаньол (Барселона)
    05.04.2015 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    22.03.2015 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:2 Севилья (Севилья)
    15.03.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    08.03.2015 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:1 Сельта (Виго)
    01.03.2015 1' -67' Реал (Мадрид) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    22.02.2015 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    15.02.2015 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Вильярреал (Вильярреал)
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