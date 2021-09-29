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    Глен Ри - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Глен
    Фамилия Ри
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 сентября 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 11 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    27.11.2021 1' -84' Лутон Таун (Лутон) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    42'
    23.11.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    06.11.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.11.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.10.2021 1' -46' Престон (Престон) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    23.10.2021 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.10.2021 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    02.10.2021 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    33'
    29.09.2021 1' -80' Лутон Таун (Лутон) 5:0 Ковентри (Ковентри)
    25.09.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    18.09.2021 90' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:3 Суонси (Суонси)
    15.09.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    28.08.2021 83' -89' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    21.08.2021 28' -89' Лутон Таун (Лутон) 0:5 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    34'
    17.08.2021 90' -89' Барнсли (Барнсли) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    07.08.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
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