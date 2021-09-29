Глен Ри - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Глен
|Фамилия
|Ри
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Глен
|Фамилия
|Ри
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|27.11.2021
|1' -84'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|42'
|23.11.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.11.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.10.2021
|1' -46'
|Престон (Престон)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|23.10.2021
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.10.2021
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|02.10.2021
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|33'
|29.09.2021
|1' -80'
|Лутон Таун (Лутон)
|5:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|18.09.2021
|90' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|28.08.2021
|83' -89'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|21.08.2021
|28' -89'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:5
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|34'
|17.08.2021
|90' -89'
|Барнсли (Барнсли)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|07.08.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)