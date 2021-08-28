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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 28 августа 2021
Лутон Таун
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
Замена
А. Мускве
️️️️
Ф. Оньединма
84'
Замена
Г. Ри
️️️️
А. Кэмпбелл
83'
68'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. МакБарни
47'
Желтая карточка
Д. Иган
46'
Замена
Л. Фримен
️️️️
К. Бешам
31'
Замена
Д. Богль
️️️️
Д. Балдок
Желтая карточка
К. Нейсмит
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
44
Фред Оньединма
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
15
Люк Фримен
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
3-2-2-3
21
Слуга
4
Ошо
14
Бри
17
Белл
32
Бурк
3
Нейсмит
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
45
Адебайо
23
Корник
44
Оньединма
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
6
Дэвис
32
Балдок
16
Берге
30
Норрингтон-Дэвис
13
Флек
10
Норвуд
14
Шарп
9
МакБарни
16
Кэмпбелл
16
Ри
16
Ри
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
15
Мускве
15
Мускве
44
Оньединма
6
Бешам
15
Фримен
15
Фримен
6
Бешам
32
Балдок
2
Богль
2
Богль
32
Балдок
9
МакБарни
10
Брюстер
10
Брюстер
9
МакБарни
Остались в запасе
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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